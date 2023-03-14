14 Марта 2023
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Армия и ВПК Свердловская область
Фото: Администрация Серовского городского округа

В Серове простятся с бойцом "ЧВК Вагнер", погибшим в Артемовске

В Серовском городском округе простятся с военнослужащим Валерием Чеклецовым, погибшим в зоне проведения спецоперации. О трагедии сообщает пресс-служба администрации города.

Валерий Геннадьевич родился 27 марта 1973 года в селе Филькино Серовского городского округа. После Филькинской средней школы ушел учиться на машиниста одноковшовых экскаваторов в СПТУ-65. До объявления о мобилизации работал на Металлургическом заводе на должности резчика металла.

Валерий Чеклецов из Серова, погибший в ходе СВО(2023)|Фото: Администрация Серовского городского округа

Валерий Чеклецов сражался в составе "ЧВК Вагнер". 17 февраля в ходе боев по освобождению города Артемовска в ДНР он погиб. Прощание состоится 14 марта в 13.00 в ритуальном зале муниципальной похоронной службы "Прощание" по адресу ул. Карбышева, 15А.

Напомним, что вчера в Ивделе также простились с солдатом "ЧВК Вагнер". Александр Шитоев тоже погиб при исполнении воинского долга на территории Артемовска.

Теги: ЧВК Вагнер, солдат, Артемовск



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