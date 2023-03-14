В Петровском районе Саратовской области объявили режим ЧС из-за паводка

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Петровском районе Саратовской области из-за роста уровня воды в реке Медведица.

Как сообщил глава района Александр Гречихо в своем Telegram-канале, 13 марта вечером вода в реке в черте города снова начала прибывать, ситуация ухудшилась.

"Уровень воды в Медведице будет отслеживаться круглосуточно, все службы жизнеобеспечения находятся в режиме готовности", - написал Гречихо.

На подтопленных территориях действуют шесть лодочных переправ. По заявкам организована доставка необходимых продуктов и питьевой воды жителям подтопленных домов, сообщил глава района.

В Петровском районе в результате паводка подтопило 620 придомовых территорий, вода зашла в 35 домов.

Как сообщалось ранее, теплая погода в среднем Поволжье поспособствовала быстрому таянию снега в крупных городах, Казань, Самара и Тольятти оказались затопленными.