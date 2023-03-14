РСПП создаст платформу для конфиденциальных трансграничных расчетов компаний

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) разрабатывает платформу, которая позволит компаниям и банкам осуществлять трансграничные платежи конфиденциально. В конце марта начнется тестирование платформы на группе из 30 организацией. Тесты продлятся до середины лета.

"Корпорации будут указывать, куда и какую валюту им хотелось бы перевести или откуда получить. А финансовые организации, причем не только российские, — какие возможности по переводу могут предложить", - объяснил РБК принцип работы платформы управляющий директор управления финансовой политики и финансовых рынков РСПП Андрей Лисицын.

"Конфиденциальность будет обеспечиваться не только средствами информационной безопасности, но и за счет того, что в системе в режиме онлайн будет реализован принцип "никто не видит никого". Участникам платформы будет доступна только обобщенная информация", - рассказывает Лисицын.