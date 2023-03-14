14 Марта 2023
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Пуровском районе мастера и бурильщика будут судить за гибель трех рабочих на месторождении

В Пуровском районе перед судом предстанут мастер и бурильщик, обвиняемые в нарушении требований промышленной безопасности, повлекшем по неосторожности смерть трех человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

В ходе следствия установлено, что 31 мая 2022 года на территории кустовой площадки Еты-Пуровского месторождения в Пуровском районе работниками акционерного общества проводились ремонтные работы скважины.

Бурильщик капитального ремонта скважин, являясь руководителем ночной смены бригады, покинул рабочую площадку, не обеспечив герметизацию устья скважины. Доложив о проделанной работе мастеру, он сообщил ему о том, что устье скважины незагерметизировано. Мастер по ремонту скважин коммерческой организации проигнорировал сообщение и выдал задание членам бригады продолжить работы.

Утром над скважиной кустовой площадки, устье которой оставалось незагерметизированным, произошел выброс нефтегазового флюида из скважины с образованием газо-паровоздушной смеси. Работники бригады предприняли попытку устранить аварию, однако произошел пожар. Погиб 26-летний бурильщик, еще двое рабочих, получившие термические ожоги, скончались в больнице.

Кроме того, в результате неосторожных преступных действий и бездействий обвиняемых, приведших к возникновению пожара, повреждено имущество акционерного общества, которое не пригодно к дальнейшей эксплуатации. Общая сумма причиненного ущерба составила более 7 млн рублей.

В настоящее время следствием получено достаточно доказательств, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Теги: бурильщик, месторождение, суд, промышленная безопасность



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