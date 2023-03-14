14 Марта 2023
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Политика За рубежом
Фото: Министерство обороны Дании

Spiegel: Яхта, предположительно связанная с диверсией на "Северных потоках", стоит у острова Рюген

Яхта модели Bavaria Cruiser 50, которую, предположительно, использовали организаторы диверсии на "Северных потоках", находится на мысе Буг немецкого острова Рюген, сообщил журнал Spiegel, ссылаясь на собственные расследования.

По данным издания, судно пришвартовано под открытым небом. Уточняется, что эта территория является бывшим военным портом, пишет РИА Новости.

Кроме того, отмечается, что адрес электронной почты, который использовался для аренды яхты, может указывать на причастность Украины к подрывам трубопроводов.

Ранее Федеральная прокуратура Германии подтвердила проведение обысков на судне, на котором, предположительно, перевозили взрывчатку для подрыва "Северных потоков". По данным ведомства, достоверных доказательств, в частности, по вопросу государственного контроля за исполнением диверсии, пока нет. Также отсутствуют подозрения в отношении сотрудников немецкой компании, сдавшей судно в аренду.

Теги: яхта, северные потоки, остров рюген



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