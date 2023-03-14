14 Марта 2023
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Кадыров раскритиковал мобилизованных

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Фото: пресс-служба главы и правительства Чеченской Республики / chechnya.gov.ru

"Это вам не курорт": Кадыров раскритиковал мобилизованных, пожаловавшихся Путину

Глава Чечни Рамзан Кадыров подверг критике действия мобилизованных, записавших обращение к президенту Владимиру Путину. По его словам, "есть прописанная теория, а есть непредсказуемая практика", и согласно последней, в самый неподходящий момент по закону подлости может произойти все что угодно. Сами же мобилизованные должны осознавать, что находятся на поле боя, а не на курорте.

Кадыров отметил, что солдаты не должны распространять по соцсетям внутренние вопросы, им следует пытаться решить их самостоятельно или при обращении к командиру.

"Воин не кричит - воин решает. Необходимо искать решение задачи, а не собираться в кучку и писать публичные обращения. Закончились патроны? А почему заранее не предупредил вышестоящего офицера, что они на исходе? У хорошего бойца патроны ни с того ни с сего вдруг не заканчиваются. Терпи теперь хотя бы сутки, найди себе другую задачу. Дали карту боевого задания? Действуй, боец! От тебя зависит выполнение. Думай, распределяй силы и возможности, а не стой с открытым ртом. Никто не будет бегать за тобой с цинком патронов и сухпайком, чтобы вручить аккурат в тот момент, когда твои закончатся. Да, звучит сурово, но это в****, а не курорт. Думаете, легко звезду Героя получить? Ан-нет! Ее как раз-таки и дают тем, кто не плачет на камеру и борется со всеми преградами", - заявил Кадыров в своем Telegram-канале.

Он также напомнил, что итоги спецоперации важны не только президенту РФ, но и всей стране в целом. Те же мобилизованные, которые не умеют держать оружие, всегда могут призваться в части обеспечения, солдаты которых тоже являются бойцами, заслуживающими уважения.

Ранее в Сети появилось видеообращение к Путину якобы от мобилизованных из Пермского края и Свердловской области, которые в декабре прибыли для территориальной обороны в Донецкую область. Утверждалось, что они попали в распоряжение "Первой славянской бригады ДНР", а оттуда их якобы отправили на штурм, в том числе под Авдеевку, как отмечается, "без разведки и связи с другими подразделениями". Солдаты утверждали, что четверо из них погибли, а 17 ранены - и все это было неоправданными потерями. Более того, командование якобы не обеспечивает их снаряжением в нужном количестве.

Гуманитарная помощь для военных от депутата Вихарева(2022)|Фото: пресс-служба депутата Алексея Вихарева

Министерство территориальной безопасности Пермского края начало свою проверку по факту обращения. В свою очередь уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова отметила, что подразделение, о котором идет речь, не относится к зоне ответственности Центрального военного округа. Она подчеркнула, что муниципалитеты тесно общаются с мобилизованными и обычно знают об их потребностях, однако в этот раз тревожных звонков в Свердловскую область из "славянской бригады" не поступало.

Теги: Кадыров, мобилизованные, обращение, Путин



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