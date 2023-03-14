14 Марта 2023
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Стена жилого многоквартирного дома обрушилась на Среднем Урале

На Среднем Урале обрушилась стена многоквартирного дома. Прокуратура начала проверку.
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Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, все случилось на улице Пристанционная в Серове. Уже установлено, что в многоквартирном доме 1955 года постройки 24 квартиры. На момент обрушения стены в нем фактически проживали четыре семьи. Сейчас все они размещены в гостинице, пострадавших в результате инцидента нет.

По предварительной информации, дом был признан аварийным еще в 2016 году. Тогда же был установлен срок его расселения – 2025 год.

Теперь в прокуратуре намерены оценить законность действий чиновников Серовского городского округа на предмет исполнения жилищного закодательства при расселении из аварийного жилья. Также ведомство проконтролирует предоставление квартир маневренного фонда жильцам пострадавшего дома.

Ранее сообщалось, что в поселке Таватуй на Среднем Урале жителей аварийного дома не могут расселить с 2016 года. Утверждалось, что в данном доме оседают потолки и стены, а водопровод отсутствует на протяжении долгого времени. На ситуацию обратил внимание глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Теги: дом, стена, Серов, обрушение, прокуратура



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