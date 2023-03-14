14 Марта 2023
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Общество За рубежом
Фото: Накануне.RU

Исторический антирекорд: только 9% американцев относятся к России положительно

Только 9% американцев положительно отзываются о России. Это самый низкий результат за все время существования современной РФ, пишет РБК, ссылаясь на данные опроса Gallup World Affairs 2023.

Для сравнения: в 1989 году положительно об СССР отзывались 62% опрошенных американцев. В 90-х эта цифра оставалась стабильной, ухудшилась в 1999 году до 33%  - после начала вторжения НАТО в Косово, но позже показатель вернулся к прежнему уровню в 62%.

На протяжении нулевых процент одобрения России был также достаточно высоким – не ниже 40%. Показатель начал ухудшаться в 2015-м. В 2021-м положительно относились к РФ только 22% американцев, в начале 2022-го – 15%.

Теги: сша, россияне, отношения, опрос



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