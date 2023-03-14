14 Марта 2023
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Общество Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Аэропорт Челябинска закрыли из-за обледенения взлетно-посадочной полосы

Челябинский аэропорт закрыли до 11 часов из-за обледенения взлетно-посадочной полосы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе аэропорта.

"В связи с продолжительными осадками в виде мокрого снега и образованием гололедицы закрытие продлено до 11.00", - говорится в сообщении.

Задерживается вылет семи рейсов в Москву, Санкт-Петербург, Сочи и Ош. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, Челябинским транспортным прокурором проводится мониторинг состояния законности в целях недопущения нарушений прав пассажиров. В аэропорту организована мобильная приемная.

Магнитогорский аэропорт не закрыт, но пилоты принимают решение о посадке самостоятельно из-за сильного снегопада и ветра.

Сегодня в регионе установились неблагоприятные метеоусловия. С 5 утра идут обильные осадки в виде мокрого снега.

Теги: аэропорт, снегопад,



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