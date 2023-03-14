Турецкий бизнес собрался возобновлять торговые отношения с Крымом

Председатель Ассоциации друзей Крыма в Турции, глава Федерации культурных обществ крымских татар Турции Унвер Сель полагает, что турецкий бизнес выступает за возобновление торговых отношений с Крымом.

"Есть напряженные требования со стороны турецких бизнесменов. Турция понесла убытки в размере 300 миллионов долларов из-за прекращения торговых отношений с Крымом. Особенно города на побережье Черного моря развивали свои торговые связи благодаря паромному сообщению", - сказал РИА Новости Сель.

По его словам, ранее прорабатывались планы запуска паромного сообщения с Крымом, однако события на Украине внесли свои коррективы.

"Мы провели переговоры с Торгово-промышленной палатой Трабзона и деловыми людьми крупных городов Черноморского побережья о возобновлении паромов. Мы связались с властями, которые разрешат этот вопрос. Мы видели, что все стороны очень надеялись. Однако риски, связанные с текущими событиями на Украине, необходимо устранять. Когда эти риски будут устранены, мы снова начнем необходимые инициативы", - сказал Сель.