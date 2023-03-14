На Среднем Урале потушили крупный пожар в ангаре с деревянной продукцией

На Среднем Урале ликвидировали крупный пожар в ангаре.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, минувшей ночью поступил сигнал о пожаре в городе Тавда: на площади в 1 тыс. 600 квадратных метров горел металлический ангар. В тушении было задействовано порядка 25 человек и шесть единиц техники.

Благодаря их слаженным действиям удалось не допустить распространения огня на соседние строения. Тушение осложнялось большой горючей загрузкой ангара, в нем производилась деревянная продукция – паллеты.

Под утро открытое горение было ликвидировано. Сотрудники пожарной охраны проводят проливку и разборку сгоревших конструкций. По предварительной информации, пострадавших нет. Причину возгорания предстоит установить пожарным дознавателям.

Напомним, это уже далеко не первый случай, когда на Среднем Урале горят ангары. Так, в середине октября прошлого года в Екатеринбурге случился крупный пожар на улице Аппаратная: горела пластиковая продукция в помещении ангара, с огнем боролись несколько дней. В ноябре вспыхнул ангар с мебельными материалами в переулке Речном. А через пару дней после этого загорелся ангар на улице Шефская.