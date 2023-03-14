Россия и Ангола собрались упростить визовый режим

Ангола и Россия могут договориться об упрощении визового режима на заседании межправительственной комиссии в апреле-мае.

"В апреле-мае должно состояться очередное заседание совместной межправительственной комиссии России и Анголы в Луанде. На нем может быть достигнута договоренность об упрощении визового режима между странами или даже отмена виз для обладателей обычных паспортов", - сказал РИА Новости дипломатический источник.

Он напомнил, что обладателям российских дипломатических и служебных паспортов не нужна виза для поездок в Анголу.