14 Марта 2023
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Экономика В России
Фото: пресс-служба администрации Сургутского района

Молодые предприниматели смогут получать гранты раз в три года

В России молодые предприниматели в возрасте от 14 до 25 лет смогут получать поддержку в виде грантов в размере до 1 млн руб. раз в три года.

Инициатива принадлежит Минэкономразвития РФ. Ранее такая поддержка предоставлялась однократно. Теперь, согласно условию, поддержку получат те, кто успешно реализовали первый грант. Кроме того, максимальная сумма будет увеличена с 500 тыс. до 1 млн руб. за счет средств регионального бюджета.

При этом для субъектов МСП, зарегистрированных в Арктической зоне, размер помощи может быть увеличен с 1 до 2 млн, сообщают "Известия" со ссылкой на министерство.

Кабмин начал оказывать грантовую поддержку молодым предпринимателям в марте прошлого года на фоне антироссийских санкций. Всего в 2022 году на это было направлено 2,1 млрд руб. 

Теги: гранты, предприниматели, Минэкономразвития



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