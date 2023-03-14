Молодые предприниматели смогут получать гранты раз в три года

В России молодые предприниматели в возрасте от 14 до 25 лет смогут получать поддержку в виде грантов в размере до 1 млн руб. раз в три года.

Инициатива принадлежит Минэкономразвития РФ. Ранее такая поддержка предоставлялась однократно. Теперь, согласно условию, поддержку получат те, кто успешно реализовали первый грант. Кроме того, максимальная сумма будет увеличена с 500 тыс. до 1 млн руб. за счет средств регионального бюджета.

При этом для субъектов МСП, зарегистрированных в Арктической зоне, размер помощи может быть увеличен с 1 до 2 млн, сообщают "Известия" со ссылкой на министерство.

Кабмин начал оказывать грантовую поддержку молодым предпринимателям в марте прошлого года на фоне антироссийских санкций. Всего в 2022 году на это было направлено 2,1 млрд руб.