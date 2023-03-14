СМИ: малоимущим россиянам хотят отменить НДФЛ при продаже жилья

Малоимущие семьи в России, а также граждан, нуждающихся в дорогом лечении или купивших недвижимость с помощью материнского капитала, могут освободить от подоходного налога при продаже жилья.

Инициатива принадлежит риелторам. Она направлена в кабмин РФ, Совет Федерации и Минфин. Идею поддерживают в Госдуме и "Народном фронте". Как сообщил зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко, возможно, даже следует расширить правоприменение меры — освободить от налога на прибыль при продаже жилья не какую-то отдельно выделенную группу семей, а​ все домохозяйства с детьми, которые планируют и будут улучшать жилищные условия.

Точно заслуживают обсуждения и поддержки налоговые льготы для семей, чей доход ниже прожиточного уровня из расчета на каждого, считает депутат. В то же время в отношении незащищенных слоев населения необходимо тонко проработать все возможные ситуации, чтобы мера не стала лазейкой для мошенников, например черных риелторов.

Аксененко указал, что экстренная продажа квартиры является вынужденной мерой для семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Нередко такая недвижимость и так продается с дисконтом и неправильно, что государство облагает сделку налогом

Эксперты считают данное предложение как важное, но оно потребует проработки, поскольку способно усложнить процесс администрирования сделок, в том числе привести к увеличению случаев незаконного обналичивания материнского капитала.

В настоящее время НДФЛ необходимо уплачивать, если жилплощадь продается раньше чем через пять лет после покупки, сообщают "Известия".