Российские вкладчики смогут получить возмещения через "Госуслуги" с 2024 года

В 2023 году в России могут закрыться 15 банков.

Об этом сообщили эксперты. Россияне уже с 2024 года смогут дистанционно получать возмещения по депозитам в случае банкротства их кредитной организации, сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Для этого клиенты должны будут подать заявления через сайты "Госуслуг" или агентства.

В прошлом году вкладчикам лопнувших банков АСВ перечислило 1,7 млрд руб. Как считают специалисты, возможность подать заявление через "Госуслуги" будет пользоваться спросом.

Как сообщил представитель "Эксперт РА" Вячеслав Путиловский, отечественная банковская система продолжит консолидацию за счет сделок слияния и поглощения, в том числе на фоне ухода из России дочерних компаний иностранных кредитных организаций. Также небольшое количество финорганизаций Банк России будет закрывать за нарушение банковского законодательства и по экономическим причинам. Однако основная масса подобных компаний уже лишилась лицензий за последние пять-семь лет, сообщают "Известия".