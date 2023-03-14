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Фото: Накануне.RU

Региональные депутаты вслед за Госдумой засекречивают свои декларации

Субъекты России принимают поправки об отказе о публикации деклараций депутатов.

Это происходит на фоне того, как в январе такой проект закона был принят на федеральном уровне. Изменения в законодательство уже приняли или в настоящее время рассматриваются в Калининградской, Волгоградской, Челябинской, Свердловской, Ярославской, Тюменской областях, Удмуртии, Приморье, Санкт-Петербурге и других регионах. Также соответствующие поправки принимают и муниципалитеты – Ярославль, Красноярск и другие.

Таким образом, заксобрания приводят законодательство в соответствие с федеральным, сообщают "Ведомости".

В феврале в Челябинской области депутатов на непостоянной основе освободили от обязанности ежегодно декларировать сведения о доходах и имуществе. Соответствующий законопроект был принят на заседании областного парламента.

Напомним, с 1 марта публиковать декларации о своих доходах прекратят депутаты Госдумы РФ и сенаторы Совета Федерации.

Теги: депутаты, доходы, декларации



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Ранее 22.02.2023 12:35 Мск Южноуральские депутаты приняли закон, который освобождает их от обязанности декларировать свои доходы


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