14 Марта 2023
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Экономика В России
Фото: franshiza.ru

Белорусские холодильники пользуются повышенным спросом у россиян

Торговые сети в России зафиксировали повышенный спрос покупателей на белорусские холодильники Atlant.

Это происходит из-за сокращения присутствия на отечественном рынке международных марок. По сообщению группы "М.видео-Эльдорадо", Atlant в прошлом году вошел в пятерку производителей холодильников, с показателем около 245 тыс. проданных единиц.

В 2022 году на российском рынке было продано более 3 млн холодильников, сообщает "F+ tech-Марвел". Морозильных ларей и камер купили около 1 млн шт.

Объем российского рынка холодильников составил 120 млрд руб. Лидерами стали китайский Haier, корейская LG, белорусский Atlant, итальянский Indesit и турецкая Beko. Среди популярных марок бытовой техники также отечественные "Саратов" и "Бирюса", сообщают "Ведомости".

Теги: холодильники, техника



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