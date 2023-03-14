14 Марта 2023
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Армия и ВПК В России
Фото: Накануне.RU

Госдума: даже после повышения призывного возраста можно будет добровольно отправиться в армию в 18 лет

В случае, если Госдума примет закон о поэтапном повышении призывного возраста, в работе военных учебных центров ничего не поменяется.

Как сообщил председатель думского комитета Думы по обороне Андрей Картаполов, они будут работать в прежнем режиме. "Мы специально прописали, что, несмотря на повышение призывного возраста, человек имеет возможность добровольно пойти на военную службу по призыву с 18 лет", – заявил депутат.

Необходимость инициативы он объясняет тем, что перед призывом можно будет успеть окончить вуз, сообщают "Ведомости".

Напомним, в Госдуму внесен законопроект о поэтапном повышении призывного возраста срочной службы до 21 года. Проект предусматривает переходный период. На военную службу в 2024 году будут призывать с 19 до 30 лет, в 2025 - с 20 лет, в 2026 - с 21 года.

Теги: армия, призыв



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Ранее 13.03.2023 14:28 Мск В Госдуму внесли проект о поэтапном повышении призывного возраста срочной службы


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