Опрос: четверть россиян ожидают улучшения материального положения

57% россиян оценивают свое материальное положение как среднее.

Как показал опрос фонда "Общественное мнение", еще 22% респондентов оценили его как хорошее, 20% – плохое. Четверть опрошенных считают, что за последние два-три месяца их материальное положение ухудшилось, 10% ответили, что улучшилось, для 64% ничего не изменилось.

25% считают, что в ближайший год материальное положение улучшится, 15% ответили, что станет хуже, 43% не ждут изменений.

Напомним, россияне стали больше работать за последние годы — 53% трудоустроенных сограждан заявили о таком наблюдении.