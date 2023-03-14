14 Марта 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Опрос: четверть россиян ожидают улучшения материального положения

57% россиян оценивают свое материальное положение как среднее.

Как показал опрос фонда "Общественное мнение", еще 22% респондентов оценили его как хорошее, 20% – плохое. Четверть опрошенных считают, что за последние два-три месяца их материальное положение ухудшилось, 10% ответили, что улучшилось, для 64% ничего не изменилось.

25% считают, что в ближайший год материальное положение улучшится, 15% ответили, что станет хуже, 43% не ждут изменений.

Напомним, россияне стали больше работать за последние годы — 53% трудоустроенных сограждан заявили о таком наблюдении.

Теги: россияне, соцопрос, бедность



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Ранее 19.09.2022 11:09 Мск Более половины россиян стали больше работать в последние годы - опрос


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