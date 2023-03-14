14 Марта 2023
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Экономика В России
Фото: admtyumen.ru

IT-компаниям могут бессрочно обнулить налог на прибыль

Минцифры России предложило сделать бессрочной нулевую ставку по налогу на прибыль для IT-компаний.

Соответствующее письмо за подписью замминистра Александра Шойтова направлено полномочному представителю правительства РФ в Госдуме Александру Синенко. В документе говорится, что законодательство предусматривает нулевую ставку по налогу на прибыль для IT-компаний до 31 декабря 2024 года.

"Принимая во внимание возможные сроки принятия законопроекта, фактический срок применения предлагаемых льгот будет ограничен календарным годом. В связи с этим предлагаем предусмотреть в рамках законопроекта норму, устанавливающую бессрочный характер действия льготной ставки налога на прибыль", – сказано в письме.

Также обсуждается расширение перечня IT-компаний – получателей льгот, сообщают "Ведомости".

Закон, обнуливший налог на прибыль до 2024 года для IT-компаний приняли весной 2022 года, чтобы поддержать IT-сектор после введения антироссийских санкций.

 

Теги: IT-компании, налоги, Минцифры



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