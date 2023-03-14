СМИ: Евросоюз в тупике в вопросе отправки Украине снарядов

Страны Европейского союза находятся в тупике при решении вопроса об отправке Киеву необходимого ей количества снарядов "натовского" калибра.

По данным собеседника Bloomberg, снаряды 155 мм производятся только в 11 странах. При этом украинские военные используют боеприпасы быстрее, чем западные страны успевают производить. Сегодня проблема заключается в том, насколько европейские предприятия смогут нарастить производство.

Также неизвестно, сколько боеприпасов Евросоюз сможет передать Украине из своих складов, и будет ли ей достаточно этого объема.

Ранее Киев попросил у США кассетные боеприпасы для сбрасывания их с дронов.