14 Марта 2023
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Политика В России
Фото: duma.gov.ru

В Госдуму внесли законопроект о выезде депутатов за границу

В России депутаты, сенаторы, судьи и главы муниципальных образований, владеющие секретной информацией, должны будут уведомлять о выездах за границу ФСБ РФ и Службы внешней разведки РФ.

Об этом следует из проекта закона, который внесен на рассмотрение в Госдуму главой комитета по безопасности Василием Пискаревым и другими  парламентариями. Порядок такого уведомления определяется главой государства, следует из текста документа.

Законопроект об уточнении полномочий властей по определению порядка допуска должностных лиц к государственной тайне был внесен в Думу 13 марта. Как сообщил его соавтор Василий Пискарев, в условиях специальной военной операции наблюдается повышенный интерес иностранных спецслужб к российским государственным секретам  и к российским госслужащим, которые в них осведомлены.

Депутат считает, что "предложенные поправки помогут как в обеспечении государственной безопасности, так и в защите наших граждан от преступных посягательств зарубежных спецслужб".

Теги: Госдума, законопроекты, депутаты, сенаторы, гостайна



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