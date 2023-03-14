В Госдуму внесли законопроект о выезде депутатов за границу

В России депутаты, сенаторы, судьи и главы муниципальных образований, владеющие секретной информацией, должны будут уведомлять о выездах за границу ФСБ РФ и Службы внешней разведки РФ.

Об этом следует из проекта закона, который внесен на рассмотрение в Госдуму главой комитета по безопасности Василием Пискаревым и другими парламентариями. Порядок такого уведомления определяется главой государства, следует из текста документа.

Законопроект об уточнении полномочий властей по определению порядка допуска должностных лиц к государственной тайне был внесен в Думу 13 марта. Как сообщил его соавтор Василий Пискарев, в условиях специальной военной операции наблюдается повышенный интерес иностранных спецслужб к российским государственным секретам и к российским госслужащим, которые в них осведомлены.

Депутат считает, что "предложенные поправки помогут как в обеспечении государственной безопасности, так и в защите наших граждан от преступных посягательств зарубежных спецслужб".