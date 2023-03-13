Банковская система ЕС пребывает в хорошем состоянии, несмотря на банкротства в США

Банковская система ЕС пребывает в хорошем состоянии, несмотря на банкротства в США, в частности Silicon Valley Bank (SVB), сообщает ТАСС.

Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции по итогам заседания Еврогруппы ее председатель Паскаль Донохью.

"Банки ЕС находятся в хорошей форме", - сказал он.

Нью-йоркский Signature Bank был закрыт в воскресенье из-за системных рисков. Ранее стало известно, что прекратил осуществлять операции один из крупнейших банков Silicon Valley Bank.