В МИД РФ заявили, что Совбез ООН должен принять резолюцию по расследованию взрывов на "Северных потоках"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ход работы над российским проектом резолюции Совета Безопасности ООН о расследовании диверсии на газопроводах "Северный поток", передает корреспондент Накануне.RU.

Мария Захарова сообщила, что в Нью-Йорке продолжается работа над российским проектом резолюции Совета Безопасности ООН об учреждении Генеральным секретарем ООН независимой международной комиссии по расследованию обстоятельств взрывов на газопроводах "Северный поток". Российская делегация провела четыре раунда переговоров, пытаясь выработать приемлемый для всех членов Совбеза текст. Она сообщила, что поиск компромисса будет продолжен, учитывая важность установления заказчиков и исполнителей теракта.

"В данном контексте обратили внимание на недавно появившуюся информацию о том, что в ходе обследования с разрешения датских властей компанией "Нордстрим АГ" одной из ниток трубопровода в исключительной экономической зоне Дании на расстоянии 30 километров от места взрыва был обнаружен "предмет", который не является частью конструкции "Северного потока", но может представлять собой элемент взрывного устройства. На прошлой неделе в МИД России был вызван посол Дании, который на тот момент проявил незнание данного факта. Сегодня во время встречи он отметил, что принимаются все меры для изучения ситуации с учетом "аспектов безопасности и экономики", фактически ограничившись общими словами", - заявила Захарова.

Захарова заявила, что обнаруженная в ходе упомянутого обследования "находка" еще раз подчеркивает острую необходимость срочного принятия Советом Безопасности резолюции об учреждении Генсекретарем ООН соответствующей комиссии с целью пролить свет на все обстоятельства диверсии с тем, чтобы подобное не повторялось в будущем.

"Уход стран "коллективного Запада" от конструктивной работы над проектом резолюции, учитывая их отказ допустить Россию к расследованию, станет свидетельством намеренно создаваемых препятствий в установлении истины", - подчеркнула она.