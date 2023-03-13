США намерены выделить $3,6 миллиардов на сдерживание России в Европе

Министерство обороны США предполагает получить $3,6 млрд на сдерживание РФ в Европе в 2024 финансовом году, сообщает ТАСС со ссылкой на справочные документы Пентагона о проекте его бюджета на следующий финансовый год.

"В Европе бюджет на 2024 финансовый год позволит Минобороны продолжать противостоять российской агрессии против союзников и партнеров по НАТО", - утверждается в документе. В частности, эти инвестиции включают в себя $3,6 млрд на "европейские инициативы по сдерживанию" РФ.

Помимо этого, взнос США в бюджет НАТО составит $601 млн, на программу НАТО по инвестициям в безопасность планируется потратить $293 млн, и еще $300 млн - на инициативы по содействию безопасности Украины.