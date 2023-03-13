Монахи Киево-Печерской лавры отказались выполнять предписание покинуть монастырь

Монахи Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ) отказались выполнять предписание покинуть монастырь. Об этом на странице Лавры на портале YouTube сообщил настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел, передает корреспондент Накануне.RU.

Он заявил, что у многих живущих в монастыре с 1988 года попросту нет другого дома и подчеркнул, что монахи "не против всех законных действий, но противозаконных не должно быть". Настоятель также сообщил, что монахам поступают угрозы расправы.

Как сообщалось, заповедник "Киево-Печерская лавра" разорвал договор об использовании лавры с Церковью и предписал освободить лавру до 29 марта. Предлогом стали нарушения при ее использовании. До 14 марта режим предписал ввести двух-трех представителей УПЦ в комиссию по передаче ценностей.

Владимир Зеленский в своем видеоролике пообещал продолжить преследование Церкви. Он заявил, что Россия и РПЦ якобы с помощью живущих в лавре монахов "разрушают украинские святыни" и "воруют из них любые ценности".

В Кремле призвали мировое сообщество отреагировать на ситуацию вокруг Киево-Печерской лавры.