Россия не возражает против продления черноморской зерновой инициативы

Россия не возражает против продления черноморской зерновой инициативы после истечения срока ее действия 18 марта, но только на 60 дней, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы МИД РФ Сергея Вершинина.

"Российская сторона, отмечая пакетный характер предложенных генсекретарем ООН Антониу Гутерришем стамбульских договоренностей, не возражает против очередного продления черноморской инициативы после истечения второго срока 18 марта, но только на 60 дней", - сказал он по завершении консультаций с представителями ООН в Женеве.

По его словам, консультации по зерновой сделке были непростыми. Дипломат также сообщил, что Россия оценит выполнение соглашения с ООН о разблокировании экспорта своей сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки при принятии решения о возможности нового продления черноморской зерновой инициативы через два месяца.

"Наша дальнейшая позиция будет определяться в зависимости от реального - не на словах, а на деле - прогресса в том, что касается экспорта из России на мировой рынок, так, как это обсуждалось первоначально. Речь идет о снятии тех ограничений, которые мешают нашему экспорту, и реализации тех заявленных исключений из санкций, о которых так часто любят говорить в Вашингтоне, Брюсселе и Лондоне", - сказал он.