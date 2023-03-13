Сборная России выступит в турнире Футбольной ассоциации Центральной Азии

Сборная России выступит в турнире Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA).

Как рассказал РИА Новости глава пресс-службы Федерации футбола Таджикистана (ФФТ) Фаридун Салиев, встречи группового этапа в планах провести в Ташкенте и Бишкеке.

Сам турнир состоится с 9 по 21 июня 2023 года. Россия примет участие в данном соревновании вместе с Афганистаном, Ираном, Киргизией, Таджикистаном, Туркменией и Узбекистаном (все — члены CAFA). Кроме этого, организация пригласила одну из азиатских сборных.

Согласно регламенту, восемь национальных сборных будут поделены на две группы по четыре команды в каждой. Игры пройдут по круговой системе в один круг. После этого состоятся финал и матч за третье место.