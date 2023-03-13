14 Марта 2023
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Общество В России
Фото: ok.ru/Митя Гилязов

В Госдуму внесли поправки в порядок выезда и въезда в Россию

В Госдуму внесены поправки в порядок выезда и въезда в РФ, а также в закон о государственной тайне. Они уточняют полномочия президента и правительства в части определения порядка допуска должностных лиц к гостайне, сообщил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев ("Единая Россия").

Так, предлагается проводить проверки в отношении людей, которые претендуют на получение доступа к гостайне. И если будут выявлены "угрозы безопасности", то чиновника могут к тайным сведениям и не допустить. Решение будет принимать специальная межведомственная комиссия.

Также будет еще несколько оснований недопустить человека к гостайне. Например, наличие у чиновника или его близких родственников счетов и вкладов за границей, недвижимости в других странах и т.д.

Но также поправки предусматривают и послабления в ограничениях. Так, имеющим допуск к гостайне гражданам могут разрешить выезд за рубеж в случае "возникновения обстоятельств гуманитарного характера".

Теги: госдума, гостайна, поправки



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