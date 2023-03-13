Байден пообещал уволить руководство обанкротившихся банков

Президент США Джо Байден выступил с экстренным обращением к нации, в котором дал пояснения по ситуации в банковской системе. Поводом стало банкротство двух крупных банков за одну неделю - Silicon Valley Bank и Signature Bank.

Байден заявил, что власти США намерены ужесточить регулирующие нормы, чтобы сократить в будущем угрозы банкротства крупных банков. Глава государства заверил американцев в том, что они могут быть уверены в безопасности банковской системы США.

По его словам, депозиты граждан не были утрачены и станут доступны в ближайшее время.

При этом инвесторы и кредиторы обанкротившихся банков не будут защищены, так как они осознавали риски.

Джо Байден также добавил, что руководство обанкротившихся банков уволят.