В Челябинской области задержали местного жителя, похитившего у пенсионерок полмиллиона рублей

В Снежинске Челябинской области задержали 19-летнего местного жителя, забиравшего деньги у пенсионеров, поверивших, что их родственник попал в ДТП, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Только за сутки подозреваемый успел обмануть пятерых пожилых женщин на сумму более 500 тыс. рублей. Мошенники обзванивали пенсионеров и убеждали, что их родные спровоцировали ЖТП. Чтобы избежать ответственности, незнакомцы требовали передать финансовую компенсацию.

Задержанный рассказал, что вознаграждение составляло 7%, остальную сумму он переводил на неизвестные ему счета. Установлена его причастность к пяти эпизодам мошенничества. Его жертвами стали женщины в возрасте от 73 до 93 лет. Они передавали ему от 50 до 200 тыс. рублей. Возбуждено пять уголовных дел.