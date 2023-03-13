В Сургутском районе в ДТП погибли три человека, в том числе двухлетняя девочка

В Сургутском районе произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Госавтоинспекции Югры.

Сегодня около 10.35 на 138 км автодороги "Сургут – Когалым - граница ХМАО" в Сургутском районе, произошло столкновение двух транспортных средств: "Toyota" и "Scania". По предварительным данным, 28-летний мужчина, управляя автомобилем "Toyota", двигаясь со стороны города Ноябрьск в сторону города Сургут, не справился с управлением и допустил занос своего автомобиля с последующим столкновением с транспортным средством "Scania".

В результате ДТП водитель и пассажиры "Toyota" 24-летняя девушка и двухлетняя девочка скончались на месте автоаварии до приезда скорой помощи, а пассажиры этого же автомобиля шестимесячная девочка и 50-летняя женщина, получили травмы, доставлены в больницу города Сургута.