14 Марта 2023
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Госавтоинспекция Югры

В Сургутском районе в ДТП погибли три человека, в том числе двухлетняя девочка

В Сургутском районе произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Госавтоинспекции Югры.

Сегодня около 10.35 на 138 км автодороги "Сургут – Когалым - граница ХМАО" в Сургутском районе, произошло столкновение двух транспортных средств: "Toyota" и "Scania". По предварительным данным, 28-летний мужчина, управляя автомобилем "Toyota", двигаясь со стороны города Ноябрьск в сторону города Сургут, не справился с управлением и допустил занос своего автомобиля с последующим столкновением с транспортным средством "Scania".

(2023)|Фото: Госавтоинспекция Югры

В результате ДТП водитель и пассажиры "Toyota" 24-летняя девушка и двухлетняя девочка скончались на месте автоаварии до приезда скорой помощи, а пассажиры этого же автомобиля шестимесячная девочка и 50-летняя женщина, получили травмы, доставлены в больницу города Сургута.

Теги: ДТП, пассажиры, Toyota, Scania



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