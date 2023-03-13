Мэр Сеула выступил за разработку в республике Корея собственного ядерного оружия

Мэр Сеула О Се Хун выступил за разработку в республике Корея собственного ядерного оружия.

"Северная Корея практически достигла успеха в миниатюризации и уменьшении веса тактического ядерного оружия и имеет по крайней мере десятки боеголовок. Мы пришли к ситуации, когда сложно убедить людей в том, что мы должны воздерживаться от разработки ядерного оружия и придерживаться денуклеаризации", - сказал он в интервью Reuters, цитату приводит ТАСС.

О Се Хун, весьма вероятно, может попробовать свои силы на президентских выборах в 2027 г. В качестве мэра столицы он руководит учениями гражданской обороны в Сеуле, в агломерации которого проживает почти половина населения страны. О Се Хун и ранее выступал в поддержку ядерной программы.

"Сначала международное сообщество может сопротивляться (ядерной программе в Республике Корея), но я считаю, что мы заручимся большей поддержкой в конечном счете", - рассказал О Се Хун.