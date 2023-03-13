14 Марта 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Минобороны РФ

В Ивделе простились в солдатом "ЧВК Вагнер", погибшим в Артемовске

В Ивдельском городском округе простились в бойцом "ЧВК Вагнер" Александром Шитоевым, погибшим в зоне проведения СВО. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Александр Шитоев родился 11 декабря в 1972 году селе Новоселовка Донецкой области. Проучившись девять классов, ушел в Серовское профтехучилище, где получил профессию. Прошел срочную службу в железнодорожных войсках, после которой устроился в Арамиль водителем бульдозера и стал строить дороги в Свердловской области и ХМАО.

На спецоперацию Александр ушел еще в октябре в составе "ЧВК Вагнер". Погиб 3 февраля в Артемовске при исполнении воинского долга.

"От имени всех жителей Ивдельского городского округа выражаем соболезнования родным и близким погибшего защитника Родины. Ваша боль отзывается в сердце каждого из нас. Скорбим вместе с вами", - пишут в администрации.

Прощание с погибшим воином состоялось сегодня в кинотеатре "Северный маяк".

Теги: солдат, ЧВК Вагнер, Артемовск, СВО



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