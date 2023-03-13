Свердловчанин пожаловался главе СК на приставов. Бастрыкин поручил разобраться

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по жалобе жителя Среднего Урала на действия службы судебных приставов.

Ранее в СМИ было опубликовано обращение к руководству СК России. В нем житель Свердловской области заявил о незаконных, по его мнению, действиях судебных приставов. Мужчина утверждает, что у него якобы незаконно отобрали ребенка.

Ситуацией заинтересовался Александр Бастрыкин. Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ, он поручил руководителю СУ по Свердловской области Михаилу Богинскому представить ему доклад по ситуации.

Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.