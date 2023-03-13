Путин на этой неделе впервые за год встретится с крупным бизнесом

Владимир Путин, как ожидается, на этой неделе (называется 16 февраля) проведет встречу с представителями крупного российского бизнеса – членами Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), В последний раз такую встречу с бизнес-кругами президент проводил 24 февраля 2022 года – в день начала СВО.

По данным Bloomberg, глава государства хочет поговорить с предпринимательским сообществом о необходимости экономического роста и росте социальной ответственности предприятий. А бизнесмены, в свою очередь, намерены передать Путину обеспокоенность усилением государства в экономике и попросить о декриминализации некоторых экономических преступлений.

Еще одной темой для обсуждения может стать так называемый единоразовый сбор для крупного бизнеса. Пока у предпринимателей и властей нет единого мнения по поводу размера этого взноса в бюджет и, вероятно, на предстоящей встрече к консенсусу прийти тоже не получится.