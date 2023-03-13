В Перми установили личности подростков, которые сожгли икону под нацистские лозунги

В Перми установлены несовершеннолетние, которые демонстративно под видеозапись уничтожили икону, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции.

Сотрудниками ГУ МВД России по Пермскому краю в ходе мониторинга социальной сети выявлена видеозапись, на которой несколько несовершеннолетних разрубили и сожгли икону.

Полицейские установили личности всех предполагаемых участников происшествия. Ими оказались двое учащихся старших классов одной из средних школ краевого центра и трое студентов первого курса колледжа. Планируется назначение необходимых экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение. В настоящее время проверка продолжается.

Напомним, видеоролик опубликован в группе движения "Зов Народа", которое решило привлечь внимание силовиков к этой выходке. На кадрах подростки матом оскорбляют христиан и святую великомученицу Анастасию Узорешительницу, изображенную на иконе. Сперва молодые люди скрывающие лица под балаклавами, разрубают икону топором, потом сжигают ее на костре, а завершают видеоролик нацистскими приветствиями.