14 Марта 2023
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.ru

В Перми установили личности подростков, которые сожгли икону под нацистские лозунги

В Перми установлены несовершеннолетние, которые демонстративно под видеозапись уничтожили икону, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции.

Сотрудниками ГУ МВД России по Пермскому краю в ходе мониторинга социальной сети выявлена видеозапись, на которой несколько несовершеннолетних разрубили и сожгли икону.

Полицейские установили личности всех предполагаемых участников происшествия. Ими оказались двое учащихся старших классов одной из средних школ краевого центра и трое студентов первого курса колледжа. Планируется назначение необходимых экспертиз, по результатам которых будет принято процессуальное решение. В настоящее время проверка продолжается.

Напомним, видеоролик опубликован в группе движения "Зов Народа", которое решило привлечь внимание силовиков к этой выходке. На кадрах подростки матом оскорбляют христиан и святую великомученицу Анастасию Узорешительницу, изображенную на иконе. Сперва молодые люди скрывающие лица под балаклавами, разрубают икону топором, потом сжигают ее на костре, а завершают видеоролик нацистскими приветствиями.

Теги: икона, Анастасия Узорешительница, неонацизм, Гитлер, подростки



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