14 Марта 2023
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Общество Челябинская область
Фото:накануне.ру

В нацпарке в Челябинской области появится тропа для людей с ограниченными возможностями

В Челябинской области в национальном парке "Зюраткуль" в рамках межуниверситетской программы студенческих экспедиций "Открываем Россию заново" разработают ощущений "Урман", сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного правительства.

Тропа будет подходить людям любой физической подготовки, в том числе для детей с ОВЗ и людей с инвалидностью. Тропа может объединить экологию, искусство, историю и культуру многонациональной страны. В ходе разработки проекта участники экспедиции проведут историко-этнографическое исследование региона и изучат опыт парков по организации работы с людьми с ограниченными возможностями.

На основании этих рекомендаций будут созданы бумажные и электронные эскизы объектов тропы, а также инструкции по изготовлению и характеристики для каждого объекта, а также промо-материалы.

Теги: Зюраткуль, тропа, национальный парк,



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