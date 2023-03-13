Украинские диверсанты похитили паспорт и карты расстрелянного жителя Брянской области, - Mash

Украинские диверсанты, проникшие на территорию Брянской области в начале марта, похитили документы и кошелек расстрелянного мирного жителя, пишет Mash.

63-летний Леонид Голованов в момент нападения на село Любечане вез детей на своем автомобиле в соседний населенный пункт Новый Робск. Диверсанты открыли огонь по машине, детям удалось спастись, а мужчина был убит.

Телеграм-канал сообщает, что во время опознания тела вдова не нашла его паспорта, банковских карт и ключей от квартиры. Полиция не исключает, что боевики забрали документы и личные вещи для подготовки новых диверсий.

Напомним, 2 марта украинские диверсанты совершили нападение на территорию Климовского района Брянской области. В результате действий террористов погибли двое мирных жителей, а также был ранен десятилетний Федор Симоненко, который спас школьниц, находившихся рядом с ним.