Родителей екатеринбургских школьников учат распознавать в детях членов "ЧВК Рёдан"

В екатеринбургских школах родителей начали учить тому, как распознавать в детях членов движения "ЧВК Рёдан". Об этом заявила замглавы Екатеринбурга Екатерина Сибирцева.

По ее словам, на сегодняшний день в городских школах нет представителей анимешной субкультуры. Несмотря на это, директора и их советники по воспитанию детей периодически проводят профилактические беседы с родителями и опекунами учеников.

"ЧВК Рёдан" является движением, которое причисляют к подросткам, увлекающимся аниме и якобы устраивающим драки. Изначально название "Рёдан" было взято из манги (японский черно-белый комикс) аниме Hunter x Hunter, где аналогичным образом антагонисты назвали свою группировку. Отличительной чертой персонажей был символ паука, который задолго до появления ЧВК-движения стали печатать на одежде в качестве мерча.

В феврале текущего года в торговом центре в Москве между группой анимешников в этих футболках и так называемыми "офниками" возникла массовая драка, которую затем повторили в еще нескольких городах. 1 марта массовые драки между представителями субкультуры и их противниками были предотвращены в Кургане, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Саратове и Омске.

После этого знак паука стал нарицательным, образовалось движение с названием "Рёдан", к которому почти сразу прибавили приставку "ЧВК".

Депутаты Госдумы предложили бороться с новой субкультурой . Для этого требуется выявить ее вдохновителей, установив администраторов групп в соцсетях. Позднее появилась информация, что в России могут начать проверки школьников на интерес к "ЧВК Рёдан" и другим потенциально деструктивным субкультурам. При этом свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова призвала полицию перестать пугать подростков, отметив, что этой ситуацией должны заниматься педагоги.