WSJ: После поездки в Москву Си Цзиньпин проведет переговоры с Зеленским

Председатель КНР Си Цзиньпин намерен не только приехать в Москву на следующей неделе, но и провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским – в онлайн-формате, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Переговоры Си Цзиньпина и Зеленского станут первыми с начала военных действий в феврале 2022 года.

Издание считает, что Пекин стремится выйти на более активную траекторию посредничества в российско-украинском конфликте на фоне скептических оценок попыток Китая быть миротворцем со стороны как участников конфликта, так и остальных стран.

Ранее в Кремле отказались комментировать сроки и сам факт визита Си Цзиньпина в Москву.