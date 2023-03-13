14 Марта 2023
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Фото: Накануне.RU

WSJ: После поездки в Москву Си Цзиньпин проведет переговоры с Зеленским

Председатель КНР Си Цзиньпин намерен не только приехать в Москву на следующей неделе, но и провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским – в онлайн-формате, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Переговоры Си Цзиньпина и Зеленского станут первыми с начала военных действий в феврале 2022 года.

Издание считает, что Пекин стремится выйти на более активную траекторию посредничества в российско-украинском конфликте на фоне скептических оценок попыток Китая быть миротворцем со стороны как участников конфликта, так и остальных стран.

Ранее в Кремле отказались комментировать сроки и сам факт визита Си Цзиньпина в Москву.

Теги: си цзиньпин, владимир путин, владимир зеленский, переговоры



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