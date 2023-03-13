14 Марта 2023
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Фото: kremlin.ru

Путин через Кадырова передал в зону СВО напутствие чеченским бойцам

Президент Владимир Путин и глава Чечни Рамзан Кадыров обсудили социально-экономические достижения республики в 2022 г. На вопрос Путина о том, как дела в регионе, Кадыров отметил, что, благодаря президенту, все нормально. Глава государства поправил, что благодаря чеченскому народу.

После приветствий, пишет пресс-служба Кремля, Кадыров решил "немного похвастаться" тем, что в ушедшем году республика "заняла ведущие места, позиции в различных сферах". Например, у Чечни – первое место по числу успешно реализуемых госпрограмм, а также по реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги" и региональному проекту "Чистая вода".

"Мы отмечаем стабильный рост экономических показателей, таких, как объем строительства, отгруженных товаров, промышленного производства. Объем инвестиций вырос на 55% и составил 90 млрд руб. Несмотря на западные санкции, мы успешно запустили четыре завода по производству строительных материалов на базе технопарка "Казбек"", - сказал Кадыров.

Владимир Путин, Рамзан Кадыров(2023)|Фото: kremlin.ru

В четвертом квартале 2022 г. власти смогли смело увеличить зарплаты бюджетников (в среднем, на 15%). Безработица, которая в период пандемии сильно выросла, уже сократилась и составила менее 8%. Путин в ответ оценил столицу республики, сообщив, что "Грозный продолжает расцветать".

"Я знаю, что город активно развивается, также, как и Чечня в целом. И Вы лично многое делаете для этого, я это тоже знаю: и духовную сферу возрождаете, и материальная база ширится и укрепляется. Я вижу, как ваши парни воюют в зоне СВО, и передайте им самые наилучшие слова, спасибо им большое", - сказал Путин.

Теги: Владимир Путин, Рамзан Кадыров, Чечня



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