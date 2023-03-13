14 Марта 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Екатеринбург может отпраздновать 300-летний юбилей без салюта

300-летие Екатеринбурга может пройти без салюта, рассказала замглавы уральской столицы Екатерина Сибирцева.

По ее словам, сейчас в мэрии готовят альтернативный сценарий на случай, если фейерверк все же придется отменить.

Напомним, что в городе заработал специальный сайт к 300-летию Екатеринбурга. Там собраны все проекты и направления подготовки к празднику, а также интересные факты и события из жизни столицы Урала. В разделе "Афиша" можно будет найти информацию о всех событийных проектах юбилея с широкой системой фильтров по месяцу проведения, формату и аудитории.

Теги: салют, юбилей, 300-летие, Екатеринбург



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