Екатеринбург может отпраздновать 300-летний юбилей без салюта

300-летие Екатеринбурга может пройти без салюта, рассказала замглавы уральской столицы Екатерина Сибирцева.

По ее словам, сейчас в мэрии готовят альтернативный сценарий на случай, если фейерверк все же придется отменить.

Напомним, что в городе заработал специальный сайт к 300-летию Екатеринбурга. Там собраны все проекты и направления подготовки к празднику, а также интересные факты и события из жизни столицы Урала. В разделе "Афиша" можно будет найти информацию о всех событийных проектах юбилея с широкой системой фильтров по месяцу проведения, формату и аудитории.