Суд подтвердил штраф участнику сговора при озеленении в Челябинске

Апелляционный суд подтвердил штраф участнику сговора при озеленении проспекта Ленина в Челябинске. НПО "Сад и огород" должно заплатить в федеральный бюджет 100 тысяч рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФАС.

Напомним, участниками сговора были признаны комитет дорожного хозяйства Челябинска, ряд предпринимателей и ООО "НПО "Сад и Огород". УФАС установило, что заказчик с целью ухода от необходимости проведения конкурентных процедур искусственно разделил потребность в работах по посадке деревьев путем заключения нескольких договоров на сумму 3,3 млн рублей. При этом все договоры имели единую форму, предмет договора и заключены в один временной период. Согласно сведениям, руководитель заказчика на одном из совещаний представил сотрудника организации ООО НПО "Сад и огород" и сообщил, что указанное лицо будет заниматься посадкой деревьев на проспекте Ленина. Практически весь посадочный материал приобретался у ООО НПО "Сад и огород".

Должностное лицо комитета и хозяйствующие субъекты привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 438 тыс. руб.