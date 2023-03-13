Казань, Самару и Тольятти затопило растаявшим снегом

Теплая погода в среднем Поволжье поспособствовала быстрому таянию снега в крупных городах, а ливневка оказалась не готова принять такое количество талой воды. В итоге Казань, Самара и Тольятти оказались затопленными утром в понедельник, 13 марта.

Соцсети и СМИ переполнены видео- и фотокадрами автомобилей и общественного транспорта, который буквально плавает в мутных потоках серой воды. Пользователи шутят про "тольяттинское море". Некоторые горожане вынуждены спасаться от воды на крышах своих заглохших автомобилей.

Утром в Казани из-за подтоплений дорог были 9-балльные пробки и перебои в работе общественного транспорта, пишет издание "Подъем".