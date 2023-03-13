Суд отправил под арест напавших на полицейских вартовчан

В Нижневартовске суд избрал меру пресечения двум местным жителям, обвиняемым в нападении на полицейских, передает корреспондент Накануне.RU.

Подозреваемый Курбанали Курбанов, поваливший на землю сотрудника ГИБДД, отправится под стражу. В СИЗО он пробудет два месяца. У подозреваемого есть непогашенная судимость. Второй подозреваемый Валерий Пештерян будет находиться под домашним арестом. Суд запретил ему пользоваться интернетом, телефоном, общаться с другими участниками драки.

По версии следствия, 10 марта около 19.00 в районе Омской, 10 полицейский составлял протокол об административном нарушении в отношении автомобилиста 2002 года рождения. Тот начал вести себя агрессивно и применил в отношении сотрудника ГИБДД силу, повалив его на землю. Когда на помощь подошел второй сотрудник полиции, в ситуацию вмешался знакомый водителя – житель Нижневартовска 2001 года рождения, который также применил в отношении полицейских силу.

Противоправные действия молодых людей были пресечены. Позднее они на камеру принесли извинения сотрудникам правоохранительных органов.