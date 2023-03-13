Власти Северной Осетии отмечают рост числа въезжающих из Грузии в Россию

Рост числа въезжающих в Россию из Грузии зафиксировали в Северной Осетии.

По словам вице-премьера республики Ирбека Томаева, за прошедшую неделю через пункт "Верхний Ларс" въехали более 14 тысяч человек.

Всего российско-грузинскую границу в обоих направлениях пересекли 26 580 человек, пишет "Интерфакс".

9 марта сообщалось, что из-за проходящих в Грузии протестов на единственном пропускном пункте через российско-грузинскую границу «Верхний Ларс» образовалась большая автомобильная пробка из желающих выехать на территорию РФ.