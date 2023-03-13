Минпросвещения поддержало введение школьных значков как элемента формы учеников

Минпросвещения РФ концептуально поддержало идею введения школьных значков как элемента формы учеников. Этот вопрос будет дополнительно проработан совместно с российским движением детей и молодежи "Движение первых". Об этом говорится в ответе замглавы Минпросвещения России Андрея Корнеева на письмо депутата Госдумы Яны Лантратовой, выступившей ранее с соответствующей инициативой.

"Минпросвещения России рассмотрело ваши предложения по вопросу введения ношения значков в общеобразовательных организациях, а также разработки и утверждения дизайна значков и сообщает, что концептуально поддерживает указанные предложения", - говорится в документе, который есть в распоряжении ТАСС.

Корнеев отметил, что "вопросы разработки и утверждения дизайна значков Минпросвещения России будут дополнительно проработаны совместно с российским движением детей и молодежи "Движение первых"". Заместитель министра указал, что в настоящее время "образовательные организации имеют возможность в своих локальных актах определить значки как элемент школьной формы".

"Вместе с тем Минпросвещения России выступило с инициативой об установлении обязанности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования (далее – уполномоченные органы), устанавливать общие требования к школьной форме на уровне региона. После внесения соответствующих изменений в закон об образовании уполномоченным органам будет рекомендовано определять значки как элемент школьной формы", - добавил он.