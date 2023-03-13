14 Марта 2023
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Спорт Свердловская область
Фото: Роман Байкалов

В Верхней Пышме стало больше площадок для занятий самбо

В Свердловской области продолжаются мероприятия по реализации проекта партии "Единая Россия" – "Za самбо". Сегодня в Верхней Пышме у спортивной школы "Лидер" появилась еще одна площадка для занятий национальной борьбой, а в школе-интернате для слабовидящих детей открылась секция по адаптивному самбо.

Для занятия самбо в новом ФОКе спортивной школы олимпийского резерва "Лидер", построенном при содействии Уральской горно-металлургической компании, был приобретен татами. Теперь в Верхней Пышме появилась еще одна площадка для занятия национальным видом борьбы. Новая секция находится в шаговой доступности от центрального жилого массива, благодаря чему еще больше детей смогут заниматься самбо рядом с домом.

"Отрадно видеть, что такой масштабный партийный проект, как "Zа самбо", в Свердловской области находит поддержку как органов государственной власти и муниципалитетов, так и компаний, и частных лиц. Сегодня мы участвуем как раз в одном из таких моментов – вручаем специально для этого зала приобретенный разборный татами. Это, безусловно, поможет дальнейшему продвижению нашего национального вида борьбы среди юных жителей города", - отметил председатель общественного совета партийного проекта "Zа самбо" в Свердловской области, заместитель губернатора региона Валерий Чайников.

Тренировки по самбо(2023)|Фото: Роман Байкалов

Сегодня же в школе-интернате им С.А. Мартиросяна для слабовидящих детей открылась первая на Среднем Урале секция по адаптивному самбо. Обучаться в ней будут 20 воспитанников с глубокими нарушениями зрения. Тренер – кандидат в мастера спорта по самбо СССР Михаил Пятков – научит их приемам самозащиты и самостраховки и тому, как правильно повести себя в критических для них обстоятельствах.

Помощь в приобретении курток и борцовок для секции оказал член общественного совета "Za самбо" Александр Засыпкин.

"Проект адаптивного самбо – уникальный для Свердловской области. Он, безусловно, поможет ребятам с нарушениями зрения не просто заниматься спортом, а позволит им пройти курс общей физической подготовки, получить навыки безопасного падения, улучшить координацию движений и главное – выходить победителями из разных жизненных ситуаций", - подчеркнул он, обращаясь к воспитанникам интерната.

Тренировки по самбо(2023)|Фото: Роман Байкалов

Итог сегодняшних мероприятий подвел исполнительный директор областной Федерации самбо Леонид Путинцев.

"Свердловская область занимает лидирующие позиции в стране по развитию самбо. Это доказали итоги недавно прошедшего у нас чемпионата России по самбо – команда региона стала лучшей и среди мужчин, и среди женщин. Мы очень рады, что открываются новые площадки, что растет количество людей, занимающихся нашим национальным видом спорта, в том числе, людей с ограниченными возможностями. Надеюсь, это будет способствовать их дальнейшему развитию – как физическому, так и духовному", - отметил он.

Теги: самбо, секции, Верхняя Пышма



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