14 Марта 2023
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: spb.kp.ru/Артем Килькин

Тюменские следователи возбудили дело из-за стрельбы и убийства в придорожном кафе

Тюменские следователи устанавливают обстоятельства стрельбы и убийства мужчины в придорожном кафе, вблизи поселка Винзили.

Как сообщили Накануне.RU, в пресс-службе регионального управления СКР, в ночь на 12 марта между двумя посетителями кафе произошла драка. В разгар конфликта один мужчина достал пистолет и открыл стрельбу по 34-летнему оппоненту. От полученных ранений последний скончался на месте преступления.

В результате проведенных следователями СКР совместно с сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Тюменской области следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность подозреваемого – 25 – летнего жителя поселка Винзили. При силовом содействии СОБР территориального управления Рогсгвардии он был задержан.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

Следователем СКР в ходе осмотра места преступления обнаружены и изъяты гильзы. В ходе обыска по месту проживания подозреваемого изъята также его одежда и орудие преступления – пистолет.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Теги: стрельба, убийство, придорожное кафе



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